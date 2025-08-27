В России предложили ввести бесплатный бензин для одной категории граждан

Из-за очередного подорожания бензина эксперты предложили ввести бесплатное топливо для людей, которые испытывают серьезные финансовые трудности и нуждаются в автомобиле по состоянию здоровья. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на Кирилла Янкова, председателя Союза пассажиров России. Он отметил, что такая поддержка необходима для инвалидов, которым трудно передвигаться без машины, а также для жителей удаленных районов, где нет общественного транспорта. Предлагается установить лимит — до 20 литров бензина в месяц, который можно получать бесплатно или по сниженной цене. Однако для этого нужно будет предоставить документы, подтверждающие особые обстоятельства.

Янков подчеркнул, что помощь должна быть адресной, чтобы избежать злоупотреблений и спекуляций на рынке.

По данным Росстата, бензин продолжает дорожать: за неделю цена АИ-95 выросла на 26 копеек и достигла 63,53 рубля за литр, а АИ-92 подорожал на 25 копеек до 59,16 рубля за литр.