В районы Рязанской области поступили первые единицы спецтехники
В муниципалитеты Рязанской области начала поступать техника, закупленная по итогам конкурсного отбора, проведенного министерством ТЭК и ЖКХ региона. В Скопин уже доставили экскаватор‑погрузчик, в Скопинский район — автогрейдер. Всего планируется передать 15 единиц различной спецтехники в 13 муниципалитетов региона: экскаваторы‑погрузчики, автовышки, автогрейдер, самосвал, кран‑манипулятор, колесный экскаватор, вакуумная подметально‑уборочная машина и илосос.
Фото: ЖКХИНФО