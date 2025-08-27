В Москве мужчина с ножом напал на полицейских
В Москве мужчина с ножом напал на полицейских. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».
Он поджег коктейль Молотова и встал на проезжей части. Очевидцы немедленно вызвали полицию.
Когда правоохранители прибыли на место происшествия и попытались задержать дебошира, он достал нож и оказал сопротивление. В ходе конфликта мужчина выкрикивал «Аллаху Акбар».
Нарушителя в итоге задержали. По данному факту возбудили уголовное дело.
Фото: Плохие новости 18+