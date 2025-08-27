Рязань
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
3 867
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 561
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 512
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 569
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Москве мужчина с ножом напал на полицейских

В Москве мужчина с ножом напал на полицейских. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Он поджег коктейль Молотова и встал на проезжей части. Очевидцы немедленно вызвали полицию.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия и попытались задержать дебошира, он достал нож и оказал сопротивление. В ходе конфликта мужчина выкрикивал «Аллаху Акбар».

Нарушителя в итоге задержали. По данному факту возбудили уголовное дело.

Фото: Плохие новости 18+