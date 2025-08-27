В Госдуме предложили ввести федеральную выплату педагогам к 1 сентября
В Госдуме предложили ввести единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов, передало РИА Новости.
Он предложил установить единовременную выплату в размере одного базового оклада.
По словам Чернышова, реализация инициативы не просто окажет разовую материальную помощь, но и станет важным стратегическим шагом, публично продемонстрирует государственную признательность учителям, повысит престиж педагогической профессии.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате детям к 1 сентября.