В Госдуме предложили снизить расходы россиян на ЖКУ
В Госдуму поступил законопроект, который предлагает изменить правила, касающиеся оплаты жилищно-коммунальных услуг для социально уязвимых граждан. Об это пишет URA.ru. Инициатором выступил председатель комитета Ярослав Нилов. Согласно новому законопроекту, одинокие пенсионеры и многодетные семьи смогут тратить на оплату жилья и коммунальных услуг не более 10% своего дохода, а для остальных граждан — не более 15%. Это поможет сделать субсидии на оплату ЖКУ более доступными для нуждающихся семей. Нилов отметил, что улучшение системы предоставления субсидий является важной задачей для комитета.
