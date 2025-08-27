Рязань
В Госдуме предложили платить россиянам деньги за годы совместной жизни в браке
