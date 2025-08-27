В Госдуме предложили платить россиянам деньги за годы совместной жизни в браке

Россиянам можно выплачивать пособия за годы совместной жизни. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по защите семьи Нину Останину. Она отметила, что вместо поддержки расходов на проведение свадьбы, более целесообразно было бы вознаграждать пары за длительное совместное проживание в браке. Останина подчеркнула, что для нее важнее не масштаб свадебного мероприятия, а само решение о регистрации брака. Она выразила опасения, что выплаты на свадьбу могут привести к мошенничеству, включая фиктивные бракосочетания. Депутат предложила конкретный механизм: «за пять лет совместной жизни — пять тысяч рублей, за десять лет — десять тысяч».

