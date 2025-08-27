Ушел из жизни олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин
Скончался олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации водных видов спорта России. Об этом сообщает URA.ru. Ему было 63 года, причина смерти не раскрывается. Юрий Присекин — заслуженный мастер спорта СССР. На Олимпиаде-1980 в Москве он вместе с советской сборной завоевал золото в эстафете 4×200 м вольным стилем. В последующие годы он неоднократно становился чемпионом страны в эстафетных соревнованиях.
Фото: Официальный сайт городского округа Архангельской области «Мирный»