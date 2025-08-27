Соцавтопоезд «Забота и здоровье» посетит село Подлипки Касимовского округа
15 ноября соцавтопоезд «Забота и здоровье» посетит село Подлипки Касимовского округа. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанская область». Местные жители смогут воспользоваться уникальной возможностью пройти полное медицинское обследование в комфортных условиях. Специалисты проведут диагностику и предоставят квалифицированные рекомендации по лечению. Кроме того, в рамках мероприятия будут работать специалисты Многофункционального семейного центра, которые окажут помощь в оформлении социальных выплат, проконсультируют по юридическим вопросам и расскажут о возможностях переобучения и получения новой профессии.
Фото: ИД «Пресса»