С 1 сентября в России запретят передачу SIM-карт третьим лицам

С 1 сентября в России вступит в силу закон, который запрещает передачу SIM-карт третьим лицам. Граждане смогут продолжать покупать карты для близких родственников, таких как супруги и дети, но передавать их друзьям или коллегам будет нельзя. За это предусмотрены штрафы: до 50 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц. Однако кратковременная передача телефона с SIM-картой, например, чтобы дать другу позвонить, не будет считаться нарушением. Закон направлен на борьбу с мошенничеством, так как многие аферы связаны с использованием подставных номеров.

С 1 сентября в России вступит в силу закон, который запрещает передачу SIM-карт третьим лицам. Об этом сообщает ТАСС.

Граждане смогут продолжать покупать карты для близких родственников, таких как супруги и дети, но передавать их друзьям или коллегам будет нельзя. За это предусмотрены штрафы: до 50 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Однако кратковременная передача телефона с SIM-картой, например, чтобы дать другу позвонить, не будет считаться нарушением.

Закон направлен на борьбу с мошенничеством, так как многие аферы связаны с использованием подставных номеров.