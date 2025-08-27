Рыбновский район увеличил посевные площади более чем на пять тысяч гектаров
Рыбновский район занял второе место среди муниципальных районов Рязанской области по наибольшему приросту посевных площадей в период с 2022 по 2025 годы. За это время площади посевов в хозяйствах района увеличились более чем на 5 тыс. гектаров. Наиболее значимый вклад внесли ООО «Эверест-Агро» и ООО «ЛАГ‑Сервис Агро». По итогам муниципального земельного контроля в 2025 году в оборот было введено 295 гектаров. Работа по переводу земель в хозяйственный оборот продолжается.
