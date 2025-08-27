Рязанец схватил девятилетнего ребенка за ухо и угрожал убить его мать

По данным полиции, мужчина увидел в окно, что несколько детей подбежали к столбу, на котором установлено электрическое оборудование, контролирующее подачу электроэнергии к его дому. Пенсионер решил, что несовершеннолетние будут баловаться с оборудованием, и выбежал на улицу. В руках у него были ножницы. Отмечается, что дети, когда увидели разгневанного мужчину, бросились врассыпную. Мужчина успел поймать девятилетнего сына соседки и, громко ругаясь, схватил его за ухо. Женщина, вышла на улицу и попыталась остановить соседа. Тогда злоумышленник отпустил ребенка и стал угрожать зарезать соседку ножницами. Женщина испугалась за жизнь и обратилась за помощью в полицию. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.