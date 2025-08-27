Рязанцу заменили условный срок на реальный за повторное пьяное вождение
Гособвинитель оспорил приговор первой инстанции. Он указал, что у осужденного есть непогашенная судимость за пьяное вождение, его лишили водительских прав. Однако злоумышленник вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Рязанский областной суд согласился с доводами прокурора и отменил условное осуждение. Мужчине назначили наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
