Рязанцам рассказали о погоде 28 августа
В области будет переменная облачность. Ночью местами ожидается небольшой дождь. Днем осадков не будет. Ветер прогнозируют юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +4…+9°С, днем — +16…+21°С.
Рязанцам рассказали о погоде 28 августа. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
