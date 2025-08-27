Россиянам напомнили о штрафах за «самозахват» парковочных мест

Отмечается, что жители многоквартирных домов не имеют права самостоятельно закреплять за собой места для парковки во дворах. По словам Колунова, за ограждение парковочного места может грозить ответственность по статье 7.1 КоАП РФ («Самовольное занятие земельного участка»). В случае, если кадастровая стоимость участка не определена, физлицам грозит штраф от пяти до 10 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 50 тысяч рублей. Юрлицам придется отдать за нарушение от 100 до 200 тысяч рублей.

Россиянам напомнили о штрафах за «самозахват» парковочных мест. Об этом 27 августа сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ТАСС.

Если же кадастровая стоимость участка определена, штраф составит от 1% до 1,5% от цены участка, но не менее пяти тысяч рублей.