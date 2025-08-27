Рязань
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
3 714
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 528
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 476
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 535
Россиянам напомнили о штрафах за «самозахват» парковочных мест
Отмечается, что жители многоквартирных домов не имеют права самостоятельно закреплять за собой места для парковки во дворах.

По словам Колунова, за ограждение парковочного места может грозить ответственность по статье 7.1 КоАП РФ («Самовольное занятие земельного участка»). В случае, если кадастровая стоимость участка не определена, физлицам грозит штраф от пяти до 10 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 50 тысяч рублей. Юрлицам придется отдать за нарушение от 100 до 200 тысяч рублей.

Если же кадастровая стоимость участка определена, штраф составит от 1% до 1,5% от цены участка, но не менее пяти тысяч рублей.