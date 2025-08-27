Россиянам напомнили, какие ягоды опасно есть в лесу

По словам эксперта, со съедобными можно перепутать такие ягоды как волчье лыко. Они имеют яркий красно-оранжевый цвет и ядовиты для человека. Кроме того, Воробьев предостерег об опасности ягод ландыша, которые похожи на кисть красной смородины. Они красного цвета. Также, по словам эксперта, люди иногда могут путать вороний глаз с черникой или голубикой. «Потому что темно-сизая ягода с налетом. Тоже вроде бы выглядит симпатично, но дегустировать крайне не рекомендуется», — отметил он.

