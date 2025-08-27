Российские ученые разработали материал для ускоренного заживления ран

Российские ученые представили инновационный материал, который способен значительно ускорять заживление ран и снижать образование рубцов. Презентация нового продукта прошла на пресс-конференции, организованной «Россией сегодня», сообщает NEWS.ru.
Разработка основана на системе микрокамер из полимеров и выполнена в виде тонкой пленки, которая сохраняет свою структуру даже при растяжении. При воздействии лазера наблюдается выделение активных веществ из полимерных структур, что способствует восстановлению тканей.
Авторы проекта подчеркивают, что новый материал прост в производстве и доступен по себестоимости, а также может наноситься на различные типы поверхностей. Это делает его перспективным для применения в медицинской практике, как сообщает «Радиоточка НСН».