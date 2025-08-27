Российская армия освободила Первое Мая в ДНР
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр». По данным оборонного ведомства, Украина потеряла на данном направлении более 400 военнослужащих, три боевые бронемашины, шесть автомобилей и пять артиллерийских орудий.
