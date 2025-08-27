Путин обратил внимание на нетипично жаркое лето в России
Как отметил глава государства, вторая часть лета была для страны необычно жаркой. Это, по его словам, привело к повышенным нагрузкам на энергосистему. «У нас вторая часть лета достаточно жаркая была, такое редко бывает для России, столкнулись с пиковыми нагрузками для системы энергообеспечения», — сказал президент.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина обратил внимание на нетипично жаркое для России лето. Об этом 27 августа
