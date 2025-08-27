Рязань
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Путин обратил внимание на нетипично жаркое лето в России
Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина обратил внимание на нетипично жаркое для России лето. Об этом 27 августа сообщили на сайте Кремля.

Как отметил глава государства, вторая часть лета была для страны необычно жаркой. Это, по его словам, привело к повышенным нагрузкам на энергосистему.

«У нас вторая часть лета достаточно жаркая была, такое редко бывает для России, столкнулись с пиковыми нагрузками для системы энергообеспечения», — сказал президент.