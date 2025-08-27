Рязань
На железной дороге в Рязанской области погибли девять человек в 2025 году
На железной дороге в Рязанской области в 2025 году зафиксировали более 20 несчастных случаев, девять человек погибли, 14 получили травмы, сообщение ГТРК «Ока». Основная причина — нарушение правил перехода путей: люди переходят в неположенных местах или на запрещающий сигнал. На улице Военных автомобилистов жители регулярно вскрывают технический проход, предназначенный для работников дороги, хотя рядом есть пешеходный переход. Подобные «народные тропы» встречаются по всему городу; сотрудники дороги устанавливают ограждения, но их ломают и портят. Также отмечают вандализм. За нарушение правил предусмотрен штраф 1000 рублей, но специалисты считают меры недостаточными без воспитания и контроля.

На железной дороге в Рязанской области произошло больше 20 несчастных случаев, девять человек погибли. Об этом 27 августа сообщили в сюжете ГТРК «Ока».

По данным «Оки», на железных дорогах в 2025 году погибли девять человек, еще 14 получили травмы. Основной причиной трагедий является нарушение правил перехода через железнодорожные пути. Рязанцы переходят пути в неположенных местах или на запрещающих сигналах, надеясь успеть перед приближающимся поездом.

Так, технический проход на улице Военных автомобилистов предназначен только для сотрудников железной дороги, однако местные жители регулярно срывают замки и используют его для сокращения пути до дома. При этом оборудованный пешеходный переход находится недалеко, рассказали в сюжете.

В эфире отметили, что такие «народные тропы» есть по всему городу. Главный инженер рязанской дистанции пути Дмитрий Крорнеев отметил, что сотрудники железной дороги их отслеживают, устанавливают металлические сетки и заборы, но этих препятствий хватает ненадолго.

«Замечаем вандализм отдельных категорий граждан. Это и изломы заборов, это и граффити предупреждающих и запрещающих знаков, и даже из пневматики умудряются люди стрелять по объектам освещения и по светофорам», — рассказал Корнеев.

Специалист подчеркнул, что даже при смене сигнала светофора на красный недавно и отсутствии видимых поездов необходимо сразу же остановиться при переходе, чтобы избежать трагедии. По его словам, опасность также создают невнимательность и использование телефонов с наушниками у молодежи.

За нарушение правил поведения на железной дороге предусмотрены предупреждения и штрафы в размере 1000 рублей. Однако специалисты считают такие меры недостаточными, поскольку инстинкт самосохранения у человека зачастую игнорируется без должного воспитания и контроля, отметили в сюжете ГТРК «Ока».

Фото: ГТРК «Ока»