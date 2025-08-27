На железной дороге в Рязанской области погибли девять человек в 2025 году

На железной дороге в Рязанской области в 2025 году зафиксировали более 20 несчастных случаев, девять человек погибли, 14 получили травмы, сообщение ГТРК «Ока». Основная причина — нарушение правил перехода путей: люди переходят в неположенных местах или на запрещающий сигнал. На улице Военных автомобилистов жители регулярно вскрывают технический проход, предназначенный для работников дороги, хотя рядом есть пешеходный переход. Подобные «народные тропы» встречаются по всему городу; сотрудники дороги устанавливают ограждения, но их ломают и портят. Также отмечают вандализм. За нарушение правил предусмотрен штраф 1000 рублей, но специалисты считают меры недостаточными без воспитания и контроля.