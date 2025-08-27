На железной дороге в Рязанской области погибли девять человек в 2025 году

На железной дороге в Рязанской области произошло больше 20 несчастных случаев, девять человек погибли. Об этом 27 августа сообщили в сюжете ГТРК «Ока».
По данным «Оки», на железных дорогах в 2025 году погибли девять человек, еще 14 получили травмы. Основной причиной трагедий является нарушение правил перехода через железнодорожные пути. Рязанцы переходят пути в неположенных местах или на запрещающих сигналах, надеясь успеть перед приближающимся поездом.
Так, технический проход на улице Военных автомобилистов предназначен только для сотрудников железной дороги, однако местные жители регулярно срывают замки и используют его для сокращения пути до дома. При этом оборудованный пешеходный переход находится недалеко, рассказали в сюжете.
В эфире отметили, что такие «народные тропы» есть по всему городу. Главный инженер рязанской дистанции пути Дмитрий Крорнеев отметил, что сотрудники железной дороги их отслеживают, устанавливают металлические сетки и заборы, но этих препятствий хватает ненадолго.
«Замечаем вандализм отдельных категорий граждан. Это и изломы заборов, это и граффити предупреждающих и запрещающих знаков, и даже из пневматики умудряются люди стрелять по объектам освещения и по светофорам», — рассказал Корнеев.
Специалист подчеркнул, что даже при смене сигнала светофора на красный недавно и отсутствии видимых поездов необходимо сразу же остановиться при переходе, чтобы избежать трагедии. По его словам, опасность также создают невнимательность и использование телефонов с наушниками у молодежи.
За нарушение правил поведения на железной дороге предусмотрены предупреждения и штрафы в размере 1000 рублей. Однако специалисты считают такие меры недостаточными, поскольку инстинкт самосохранения у человека зачастую игнорируется без должного воспитания и контроля, отметили в сюжете ГТРК «Ока».
Фото: ГТРК «Ока»