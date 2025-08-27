Рязанский каноист получил поздравление с победой от Владимира Путина

Каноисты Захар Петров и Иван Штыль получили поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина. Об этом 26 августа сообщила администрация спортшколы «Лидер», где занимался Захар Петров.
Юноши стали золотыми медалистами чемпионата мира в Милане.
«Уважаемые Захар Андреевич и Иван Александрович! Поздравляю вас с блестящей победой в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров, а Захара Андреевича — с завоевания ещё одной золотой медали в одиночном заезде на 500-метровой дистанции. На чемпионате мира в Милане вы достойно выдержали проверку на прочность характера и силу воли, продемонстрировали отличную подготовку и высочайшее мастерство, приверженность лучшим традициям отечественного гребного спорта. Желаю вам новых ярких достижений и всего самого доброго!», — написано в телеграмме.
Фото: Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер»; Алексей Щербак/ТАСС