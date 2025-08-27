Госдума обсудила обеспечение инфраструктуры при распределении выпускников вузов

В Госдуме поддержали идею распределения выпускников бюджетных вузов при условии, что регионы обеспечат им жильё, достойную зарплату и инфраструктуру, — сообщила НСН со ссылкой на Светлану Бессараб. Она подчеркнула, что при недостатке кадров в отдалённых населённых пунктах важно заранее подготовить условия для жизни и работы молодых специалистов — жильё, детсады, дороги и транспорт.

В Госдуме допустили возможность введения распределения выпускников по специальностям, помимо медицины. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина предложила, что целевое обучение может быть распространено и на другие отрасли с подписанием контракта.

Бессараб отметила, что, несмотря на нехватку врачей, учителей и социальных работников в отдалённых населённых пунктах, важно учитывать состояние инфраструктуры в регионах. Она подчеркнула, что без надлежащих условий для жизни и работы молодых специалистов, такая система будет неэффективной. «Если распределять, значит готовить всю инфраструктуру для молодых специалистов: жильё, детский сад, хорошие дороги и транспорт», — добавила она.

Ранее Минздрав РФ предложил сделать все бюджетные места в медицинских вузах целевыми.