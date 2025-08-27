Рязань
Госдума обсудила обеспечение инфраструктуры при распределении выпускников вузов
Бессараб отметила, что, несмотря на нехватку врачей, учителей и социальных работников в отдалённых населённых пунктах, важно учитывать состояние инфраструктуры в регионах. Она подчеркнула, что без надлежащих условий для жизни и работы молодых специалистов, такая система будет неэффективной. «Если распределять, значит готовить всю инфраструктуру для молодых специалистов: жильё, детский сад, хорошие дороги и транспорт», — добавила она.

Ранее Минздрав РФ предложил сделать все бюджетные места в медицинских вузах целевыми.