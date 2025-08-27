67% рязанцев поддерживали идею полного запрета вейпов
С идеей запретить продажу вейпов ранее выступил нижегородский губернатор Глеб Никитин, ее одобрил президент России Владимир Путин. Согласно данным проведенного опроса, большинство рязанцев (67%) поддержали инициативу. Против запрета выступило 13% жителей, еще 13% относятся безразлично. Среди женщин запрет поддерживали 75%, среди мужчин — 59%. Отмечается, что уровень поддержки усиливается с возрастом: согласны с инициативой 56% рязанцев младше 35 лет, 66% опрошенных 35-45 лет и 74% граждан 45 лет и старше.
