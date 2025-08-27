42-летняя рязанка незаконно получила 900 тысяч рублей

В прокуратуре Михайловского района завершили расследование дела 42-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщили на сайте ведомства. Следствие установило, что женщина получила поддельное свидетельство о рождении ребенка, которого у нее не было. С помощью этого фальшивого документа она незаконно получала выплаты как нуждающаяся семья, а также пособия при рождении и на ребенка. В результате ее действий государству был причинен ущерб более 900 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Михайловский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

