За сутки мошенники похитили у рязанцев более четырех миллионов рублей

81-летняя рязанская пенсионерка отдала мошенникам 350 тысяч рублей. Женщина назвала код из СМС, думая, что у нее заканчивается срок использования абонентского номера. 68-летней пенсионерке из Касимова позвонили якобы с бывшего места работы с предложением о перерасчете трудового стажа для начисления пенсии. Таким образом злоумышленники получили доступ к порталу «Госуслуги» женщины и похитили один миллион рублей. 30-летний житель Сасова перевел аферистам через банкомат на указанный по телефону счет два миллиона 880 тысяч рублей.

За прошедшие сутки мошенники похитили у троих рязанцев четыре миллиона 230 тысяч рублей, в том числе взятых потерпевшими в кредит. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба УВМД по региону.

81-летняя рязанская пенсионерка отдала мошенникам 350 тысяч рублей. Женщина назвала код из СМС, думая, что у нее заканчивается срок использования абонентского номера.

68-летней пенсионерке из Касимова позвонили якобы с бывшего места работы с предложением о перерасчете трудового стажа для начисления пенсии. Таким образом злоумышленники получили доступ к порталу «Госуслуги» женщины и похитили один миллион рублей.

30-летний житель Сасова перевел аферистам через банкомат на указанный по телефону счет два миллиона 880 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.