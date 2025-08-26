Водитель «КамАЗа», пострадавший в ДТП в Рязанской области, скончался в больнице
Напомним, авария случилась вечером 21 августа в Сараях на дороге Высокое — Назарьево. В результате ДТП оба водителя получили травмы, мужчин 36 и 27 лет госпитализировали в Сараевскую межрайонную больницу. Позже одного из них в тяжелом состоянии отправили в областное медучреждение, где через четыре дня мужчина скончался.
Водитель «КамАЗа», пострадавший в ДТП в Рязанской области, скончался в больнице. Об этом сообщает ИД «Пресса».
