Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России на выходных
По словам Вильфанда, температура воздуха на всей территории страны, в том числе в Центральной России, будет выше нормы на выходных. Исключениями станут Северо-Западный федеральный округ и Урал.
