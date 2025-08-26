В среду в Рязанской области сохранится дождливая погода
В среду, 27 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью и днем местами пройдет небольшой дождь Ветер юго-западный, ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +6, +11°С, днем поднимется до +14, +19°С.
В среду в Рязанской области сохранится дождливая погода. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ЦГМС.
В среду, 27 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью и днем местами пройдет небольшой дождь
Ветер юго-западный, ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +6, +11°С, днем поднимется до +14, +19°С.