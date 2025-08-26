Рязань
В Рязанском медколледже запустили пилотный спецкурс от «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС»
26 августа 18 абитуриентов подписали договоры на внебюджетное обучение, которое будет оплачивать инвесткомпания. В течение 2-х лет и 10 месяцев студентов будут обучать в группе по двум специальностям -«фармация» и «аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза». После выдачи диплома, инвестор предоставит выпускникам рабочие места на новом высокотехнологичном производстве препаратов плазмы крови, не имеющих аналогов в России.

В Рязанском медицинском колледже состоялся первый набор студентов на новый спецкурс, открытый специально для подготовки специалистов инвесткомпании ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС».

26 августа 18 абитуриентов подписали договоры на внебюджетное обучение, которое будет оплачивать инвесткомпания. В течение 2-х лет и 10 месяцев студентов будут обучать в группе по двум специальностям -«фармация» и «аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза». После выдачи диплома, инвестор предоставит выпускникам рабочие места на новом высокотехнологичном производстве препаратов плазмы крови, не имеющих аналогов в России.

Строительство завода в селе Успенское Скопинского района уже на завершающей стадии. К 2028 году предприятию потребуется около 200 операторов-аппаратчиков.

Первый замдиректора Рязанского медколледжа Татьяна Журавлева отметила, что выпускники пилотного набора станут первыми сотрудниками этого сверхсовременного производства. Практика и теория будут проходить на инвестпредприятии «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС». Иногородним студентам предоставят общежитие.

Открытие спецкурса состоялось при содействии Корпорации развития Рязанской области. В рамках проекта КРРО «Кадры для инвесторов» в течение года состоялись круглые столы, совещания с участием инвестора, главы регионального минздрава Александра Пшенникова, главы администрации Скопинского района Михаила Ромодина, представителей регионального минобра, а также руководства Рязанского медколледжа. Также прошла выездная рабочая встреча для обмена опытом между медколледжем и Санкт-Петербургскими коллегами.

«При активном содействии Корпорации развития мы провели колоссальную подготовительную и профориентационную работу. Организовали совещания с участием профильных министерств и ведомств, образовательных учреждений, провели встречи с будущими выпускниками всех школ Скопинского района», -отметила специалист по поиску талантов ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» Эвелина Пыжова.

В следующем году также совместно с Медколледжем инвестор планирует запуск новой обучающей программы в Скопинском филиале ссуза, где пройдет набор в две группы.

«Кадры для инвесторов» — межведомственный проект, который Корпорация развития курирует с 2022 года. В его задачи входит организация условий для обеспечения инвесткомпаний кадрами, а перспективных студентов — рабочими местами по специальности еще на этапе учебы. В мероприятиях проекта задействованы все колледжи и техникумы, вузы Рязанской области, а также партнеры Корпорации — Центр занятости населения и Центр опережающей профподготовки, 18 региональных инвесткомпаний.