В Рязанской области отменили угрозу БПЛА
Угрозу атаки БПЛА на территории Рязанской области объявили 25 августа в 23:16. Опасность действовала всю ночь. Отбой угрозы объявили в в 05:32 26 августа. Напомним, за ночь над Рязанской областью сбили шесть БПЛА. Губернатор рассказал о последствиях атаки.

