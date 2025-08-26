В Рязанской области отменили угрозу БПЛА
Угрозу атаки БПЛА на территории Рязанской области объявили 25 августа в 23:16. Опасность действовала всю ночь. Отбой угрозы объявили в в 05:32 26 августа. Напомним, за ночь над Рязанской областью сбили шесть БПЛА. Губернатор рассказал о последствиях атаки.
В Рязанской области отменили угрозу БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.
Угрозу атаки БПЛА на территории Рязанской области объявили 25 августа в 23:16. Опасность действовала всю ночь.
Отбой угрозы объявили в в 05:32 26 августа.
Напомним, за ночь над Рязанской областью сбили шесть БПЛА. Губернатор рассказал о последствиях атаки.