В Рязанской области осудили мужчину за хищение и сбыт оружия
Клепиковский районный суд вынес приговор мужчине за незаконный оборот оружия. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

На мужчину заводили уголовное дело за хищение огнестрельного оружия, боеприпасов (часть 3 статьи 226 УК РФ), а также за их незаконный сбыт (часть 2 статьи 222 УК РФ).

Противоправную деятельность пресекли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет условно с испытательным сроком три года.