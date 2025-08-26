В Рязанской области намерены ввести надбавки за наставничество на работе

Согласно документу, рязанцы-наставники, помогающие новичкам и сотрудникам, возвращающимся после перерыва или переводящимся на новую должность, смогут получать выплаты, размером не менее 10% от МРОТ за каждый месяц наставничества. Речь о работниках госучреждений. Проект постановления также предусматривает, что условия и сроки наставничества будут устанавливать в трудовых договорах и локальных нормативных актах учреждений. Рязанцы имеют право досрочно отказаться от наставничества, а работодатели — отменить поручение, предупредив за три дня.

В Рязанской области намерены ввести надбавки к зарплате за наставничество на работе. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте правительства.

Планируется, что изменения начнут действовать с 1 января 2026 года.