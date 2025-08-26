В Рязанской области мужчина бросил горящий на трассе автомобиль
Инцидент произошел 20 августа на дороге «Сараи-Кутловы Борки». Сгоревший автомобиль заметили на обочине дороги. По словам очевидцев, вначале машина с людьми в салоне стояла на «аварийке». А спустя некоторое время ее обнаружили уже сгоревшей дотла. Полицейские выяснили, что хозяин автомобиля — житель Ряжского округа. Отмечается, что автомобиль идентифицировали по номеру на двигателе.
