В Рязанской области молодой человек ударил знакомого ножом во время драки
В Рязанской области молодой человек ударил знакомого ножом во время драки. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел в Сапожке в марте 2025 года. По данным следствия, 19-летний уроженец Республики Казахстан выпивал у себя дома вместе со знакомым. Между ними произошел конфликт, в ходе которого молодой человек несколько раз ударил знакомого ножом по голове и туловищу.

Отмечается, что 19-летний нападавший полностью признал свою вину и возместил потерпевшему моральный вред. Виновному назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.