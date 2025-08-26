В Рязанской области молодой человек ударил знакомого ножом во время драки

В Рязанской области молодой человек ударил знакомого ножом во время драки. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел в Сапожке в марте 2025 года. По данным следствия, 19-летний уроженец Республики Казахстан выпивал у себя дома вместе со знакомым. Между ними произошел конфликт, в ходе которого молодой человек несколько раз ударил знакомого ножом по голове и туловищу.

Отмечается, что 19-летний нападавший полностью признал свою вину и возместил потерпевшему моральный вред. Виновному назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.