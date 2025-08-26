В Рязанской области ликвидировали свалку рядом с могилами ветеранов
В Рязанской области ликвидировали свалку рядом с могилами ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
К главе регионального ведомства обратилась внучка участницы Великой Отечественной войны и рассказала о складировании отходов рядом с местами захоронения.
Проверка обнаружила в деятельности райадминистрации нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Главе администрации Путятинского района внесли представление. Несанкционированную свалку устранили. Ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ.