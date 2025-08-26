В Рязани завершили работы по благоустройству пешеходной зоны на улице Соборной
На улице Соборной улице завершены работы по благоустройству пешеходной зоны и переносу остановки общественного транспорта. Отмечается, что общая сумма контракта составила 74,2 млн руб. Напомним, остановку общественного транспорта перенесли к зданию РИАМЗ. На новом месте установлен павильон для ожидания и оборудован заездной карман, установлены урны и вазоны.
