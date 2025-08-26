В Рязани закроют движение на улице Коломенской
Изменения связаны с аварийным ремонтом теплотрассы. Проезд ограничат в районе здания № 49 по Московскому шоссе с 08:00 28 августа до 23:00 11 сентября. На время проведения работ установят соответствующие дорожные знаки дорожные знаки. Жителей попросили принять во внимание эту информацию для планирования своего маршрута.
