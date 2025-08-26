В Рязани отключили свет на четырех улицах
Электроэнергии нет по следующим улицам: Новоселов; Зубковой; Касимовское шоссе; Старое село. Восстановление подачи ресурса планируется в течение четырех часов с момента отключения.
В Рязани отключили свет на четырех улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 26 августа.
Электроэнергии нет по следующим улицам:
- Новоселов;
- Зубковой;
- Касимовское шоссе;
- Старое село.
Восстановление подачи ресурса планируется в течение четырех часов с момента отключения.