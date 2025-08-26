Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
3 356
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 455
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 393
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 468
В Рязани началась Международная конференция «Взаимодействие ионов с поверхностью»

25 августа в Рязанcком государственном радиотехническом университете имени В. Ф. Уткина начала работу XXVII Международная конференция «Взаимодействие ионов с поверхностью» (ВИП-2025). С 1971 года форум является одной из ключевых площадок для обсуждения вопросов в этой области науки и техники.

На конференции рассматриваются процессы распыления и эрозии поверхности, рассеяние и эмиссия ионов, электронов, фотонов и рентгеновских лучей, имплантация ионов и модификация поверхности, ионно-индуцированные процессы в тонких пленках и наноструктурах, взаимодействие плазмы с поверхностью, ионное облучение в биологии и медицине, методы анализа поверхности.

«Любая конференция такого уровня — это в первую очередь обмен опытом и мнениями. Это очень важно для всех сторон, потому что когда люди делают одно общее дело, то обмен опытом между учеными позволяет им быстрее и качественнее выполнять свои научные труды и свои изыскания. Поэтому сегодня на нашей площадке встретились ученые из разных стран для того, чтобы обменяться опытом, поделиться теми наработками, которые у каждой страны есть, обсудить те проблемы, с которыми они сталкиваются, и совместно решать эти проблемы», — отметил и. о. ректора РГРТУ Сергей Банников.

В этом году наряду с российскими учеными активно представлены коллеги из Китая, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Европы, и США, выступающие с докладами в очной и дистанционной формах.