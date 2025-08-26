В Ростехнадзоре заявили, что не ждут остановок эскалаторов в ТЦ с 1 сентября

В Ростехнадзоре отметили, что механизм освидетельствования работает, а возможные остановки будут полностью на совести эксплуатирующих организаций. Там рассказали, что со вступлением новых норм прежняя система аттестации была отменена, а новая до сих пор не заработала. В результате якобы сложился правовой тупик — ТЦ обязаны проводить ежегодное освидетельствование, но фактически сделать это невозможно. Ранее сообщалось, что в российских ТЦ могут перестать работать эскалаторы и траволаторы.

