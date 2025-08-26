«Ъ»: в российских ТЦ могут перестать работать эскалаторы и траволаторы

По данным газеты, торговые центры и другие объекты коммерческой недвижимости в начале сентября могут столкнуться с ограничениями работы траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан. Отмечается, что владельцы не могут провести техническое освидетельствование по новым правилам, поскольку в стране нет аккредитованных организаций. Для решения проблемы предлагается ввести переходный период до 1 сентября 2027 года или продлить срок действия прежних сертификатов на оборудование.

В российских ТЦ с 1 сентября могут перестать работать эскалаторы и траволаторы. Об этом 25 августа сообщил «Ъ».

По данным газеты, торговые центры и другие объекты коммерческой недвижимости в начале сентября могут столкнуться с ограничениями работы траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан.

Отмечается, что владельцы не могут провести техническое освидетельствование по новым правилам, поскольку в стране нет аккредитованных организаций.

Для решения проблемы предлагается ввести переходный период до 1 сентября 2027 года или продлить срок действия прежних сертификатов на оборудование.