В России введут лимит на количество банковских карт на человека
В России введут лимит на количество банковских карт на человека. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно новому проекту о борьбе с кибермошенничеством, россияне смогут иметь не более 10 банковских карт.
Помимо этого, в рамках новых мер:
- появится возможность восстановить доступ к аккаунту на «Госуслугах» с помощью биометрии, приложения и сайта банка, нацмессенджера или в МФЦ;
- на «Госуслугах» будет создана единая платформа согласий, где гражданин сможет увидеть согласия на обработку персональных данных, которые он ранее давал и онлайн, и офлайн;
- будет разработан механизм компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий;
- для фишинговых сайтов и ресурсов в России будет действовать внесудебный механизм блокировки.