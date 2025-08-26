В России установили время на выполнение школьного домашнего задания

Установлено, что, например, в первом классе ученики должны тратить на выполнение заданий один час, во втором и третьем — полтора часа, в четвертом — два часа. Все нормы согласованы с Роспотребнадзором. Помимо этого, школа должна контролировать объем домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам. Кроме того, отмечается, что на подготовку реферата, доклада, презентации ученикам необходимо давать достаточное количество времени.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в России установили время на выполнение домашнего задания с учетом нагрузки на школьников. Об этом 26 августа сообщило РИА Новости.

Минпросвещения установило, что, например, в первом классе ученики должны тратить на выполнение заданий один час, во втором и третьем — полтора часа, в четвертом — два часа. Все нормы согласованы с Роспотребнадзором.

Помимо этого, школа должна контролировать объем домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам.

Кроме того, отмечается, что на подготовку реферата, доклада, презентации ученикам необходимо давать достаточное количество времени.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах парламента выработать предложения по изменению подходов к домашним заданиям школьников.