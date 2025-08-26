Рязань
В России хотят запретить менять цены на ряд продуктов чаще раза в год
Минсельхоз России разработало поправки в закон о торговле, касающиеся долгосрочных контрактов на поставку определенных продуктов.

Как сообщает издание «Ведомости», новые изменения позволят поставщикам и торговым сетям самостоятельно определять цены на продукты, что контрастирует с ранее озвученной позицией правительства о необходимости установления тарифов.

Согласно новым правилам, цены, указанные в долгосрочных контрактах, не смогут изменяться чаще одного раза в год, за исключением случаев форс-мажора. Расторжение таких контрактов возможно только через судебные инстанции, что, как ожидается, поможет удержать цены на продукты в магазинах.

Основные положения поправок остаются прежними: долгосрочные контракты будут действовать от одного года и более. Также вводится обязательное требование о минимальной доле продаж через такие контракты — 80% от общего объема к 2026 году, 85% к 2027 году и 90% к 2028 году. Однако перечень продуктов, к которым будут применены эти меры, пока не раскрывается.