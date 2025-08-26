В РФ хотят закрепить компенсацию за некачественные услуги ЖКУ в типовом договоре. Об этом сообщает ТАСС.
С соответствующей инициативой к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзулину обратились депутаты Госдумы Сардана Авксентьева, Амир Хамитов и Олег Леонов. Они предложили закрепить в договоре порядок обязательного перерасчета и компенсации за некачественные жилищно-коммунальные услуги.
Отмечается, что действующее законодательство не требует от управляющих компаний включать в договоры четкие механизмы компенсации за некачественные услуги. В результате граждане вынуждены самостоятельно доказывать ненадлежащее исполнение обязательств и обращаться в надзорные органы или суд.
Парламентарии предложили дополнить часть 3 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, обязав управляющие компании указывать в договорах порядок обязательного перерасчета и компенсации платы за жилищно-коммунальные услуги в случае их ненадлежащего качества.