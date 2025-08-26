В поселке Шилово перекроют движение 26 августа
В поселке Шилово временно ограничат движение транспорта. Об это сообщает администрация Шиловского района. Движение перекроют 26 августа с 9:00 до 17:00 по улице Советская на участке от пересечения с улицей Спасская до участка пересечения с Касимовской. Объехать в сторону центра можно будет по улицам Касимовская-Набережная-Спасская. В обратную сторону — Спасская-Касимовская.
