В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар
Информация о пожаре на улице Княжье Поле поступила 25 августа в 01:15. Его тушили пять человек и две единицы спецтехники. После пожара огнем поврежден балкон и мебель. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет.
В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в своих соцсетях.
Информация о пожаре на улице Княжье Поле поступила 25 августа в 01:15. Его тушили пять человек и две единицы спецтехники.
После пожара огнем поврежден балкон и мебель. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
Пострадавших нет.