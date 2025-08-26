В мэрии рассказали о рейдах по несанкционированной торговле в Рязани
Отмечается, что сотрудники администрации проводят рейды на площадках ярмарок выходного дня. Рязанцам напомнили, что за организацию торговли и оказания услуг вне мест, установленных органами государственной власти и органами местного самоуправления Рязанской области, грозит штраф в размере от 3 000 до 50 000 рублей. Ранее сообщалось, что с начала 2025 года за данное нарушение 1454 человек привлекли к административной ответственности.
