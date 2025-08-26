В Клепиковском районе начался ремонт железобетонного моста через реку Пра
В Клепиковском районе начался ремонт железобетонного моста через реку Пра. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанская область». Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мост расположен на Егорьевском шоссе автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов и имеет длину 140 метров. В настоящий момент подрядчики демонтируют ограждения и снимают старое покрытие. В дальнейшей программе работ предусмотрена замена береговых и промежуточных опор, обновление пролетных строений и установка новых элементов конструкции. Окончание работ запланировали на осень следующего года.
В Клепиковском районе начался ремонт железобетонного моста через реку Пра. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанская область».
Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Мост расположен на Егорьевском шоссе автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов и имеет длину 140 метров.
В настоящий момент подрядчики демонтируют ограждения и снимают старое покрытие. В дальнейшей программе работ предусмотрена замена береговых и промежуточных опор, обновление пролетных строений и установка новых элементов конструкции.
Окончание работ запланировали на осень следующего года.
Фото: Рязанская область