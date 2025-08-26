В Госдуме предложили проводить индексацию зарплат ежеквартально

В Госдуме предложили зафиксировать в Трудовом кодексе ежеквартальную индексацию заработных плат, пишет РИА «Новости» со ссылкой на депутата Сергея Миронова. Он предложил привязывать размер индексации к официальному уровню инфляции за предыдущий квартал, подчеркнув, что текущие темпы индексации часто отстают от роста цен. По его словам, это особенно заметно в бюджетной сфере, где зарплаты корректируются лишь раз в год. По данным политика, 15,2% работников получают зарплату в диапазоне от 22,4 до 40 тыс. рублей, а 20% — от 40 до 60 тыс. рублей. Учитывая уровень цен на продукты, лекарства и транспорт, минимальная зарплата, по мнению Миронова, должна составлять не менее 60 тыс. рублей.

