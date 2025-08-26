В Госдуме назвали незаконным проведение дополнительных платных занятий в школах

Планирование дополнительных платных занятий между основными уроками недопустимо. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Михаила Берулаву. По его словам, государственные школы не вправе брать деньги с родителей — обучение в них бесплатное, а проведение платных занятий посередине учебного дня — незаконная практика и фактически поборы. «Если родители учеников столкнулись с такой ситуацией, им необходимо обратиться с жалобами в управление образования. Они есть в каждом районе, в каждом городе. Если родители обратятся ко мне как к депутату, я также постараюсь помочь. Парламентарии тоже должны способствовать, чтобы такие поборы не происходили», — уточнил Берулава.

